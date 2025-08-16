IMOLAOGGI E PIAZZA LIBERTA’

di Armando Manocchia – IMOLAOGGI è il sito web di notizie nato nel 1997, diretto da Armando Manocchia, che raccoglie e divulga notizie dal mondo riprese da agenzie di stampa e Media e le rilancia a beneficio dei propri lettori riportando la fonte.

Una vera e propria rassegna selezionata in base all’importanza delle notizie d’interesse collettivo.

Un Format che ha permesso di far conoscere ImolaOggi nel mondo, e soprattutto in Italia, con milioni di visualizzazioni al mese.

Un archivio di circa 130.000 articoli, consultabili da lettori ricercatori di notizie, e una redazione attenta a recepire le richieste di chi vuole far conoscere fatti e notizie d’interesse comune.

A questo proposito si precisa che ImolaOggi non ‘monetizza’.

PIAZZA LIBERTA’ il programma di informazione e approfondimento nato agli inizi del 2021, ideato e condotto da Armando Manocchia, vede la partecipazione di autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché giuridico e sanitario.

La MISSION di PIAZZA LIBERTA’ è ricercare la verità per smascherare e svelare le nefandezze dei governi, delle organizzazioni pseudo istituzionali come ONU, OMS, WEF, saldamente nelle mani delle élite finanziarie mondialiste che stanno perpetrando genocidi vaccinali con armi biologiche di distruzione di massa e attraverso il cd cambiamento climatico, con lo scopo di depopolare il pianeta.

I nostri nemici sono quindi i multimiliardari che, con le loro risorse finanziarie illimitate, si possono permettere di comprare o corrompere Media, Aziende, Politici, Governi e Istituzioni al fine di ingannare il mondo intero per governarlo.

Nel nostro piccolo, e con pochissime risorse, noi cerchiamo di aprire gli occhi alle persone per liberarle dalla schiavitù e dalla bolla informativa in cui sono confinati..

