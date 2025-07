Inondazioni in Texas: almeno 50 morti, disperse 27 bambine

E’ un Texas sotto shock quello che cerca senza sosta 27 bimbe disperse, con il bilancio delle alluvioni giunto a 50 morti, di cui 15 bambini

Stavano trascorrendo le vacanze nel rinomato Camp Mystic, un campo estivo travolto dalle acque del fiume Guadalupe salite di sei metri in due ore per le violente piogge. Dalla notte fra venerdì e sabato i soccorsi proseguono ininterrotti ma il timore è che con il passare delle ore le chance di sopravvivenza per le piccole disperse si assottiglino, anche a causa anche del maltempo che continua ad abbattersi sulla contea di Kerr.

Lo sceriffo della contea texana di Kerr, Larry Lethia, ha affermato che a nell’alluvione 27 bambine risultano ancora disperse su circa 750 persone che presenti in un campo estivo cristiano per ragazze sulle rive del fiume Guadalupe. Secondo il sito web di Kerrville, anche la proprietaria e la direttrice del Camp Mystic sono morte, così come il responsabile di un altro campo nelle vicinanze. Altre quattro persone sono morte nella contea di Travis a causa dell’alluvione, così come due nella contea di Burnet e una nella contea di Tom Green, hanno riferito le autorità locali. Il responsabile della protezione civile del Texas, Nim Kidd, ha affermato che diverse squadre di soccorso stanno perlustrando il fiume Guadalupe alla ricerca di sopravvissuti e corpi.

“Continueremo le ricerche finché non saranno ritrovate tutte le persone scomparse”, ha dichiarato. Il governatore del Texas, Greg Abbott, che ha proclamato lo stato di calamità naturale e ha richiesto ulteriori risorse al governo federale Usa.

Dodici droni e più di una ventina di elicotteri stanno assistendo i soccorritori sul campo. I genitori delle bimbe che partecipavano al campo estivo cristiano per sole ragazze, pregano per trovare le figlie: sui social postano le loro foto nella speranza di facilitare l’identificazione. Hanno quasi tutte tra i nove e i dieci anni, e le loro foto le ritraggono sorridenti. Qualcuna con le finestrelle dei dentini appena caduti. Fra di loro c’è Hadley Hannah di otto anni e le due amiche di Dallas, Eloise Peck e Lial Bonner.

Alcuni genitori che avevano postato foto sono stati costretti ad annunciare sui social la loro morte. “Grazie a tutti quelli che hanno pregato per noi. Renee è stata trovata. Il risultato non è quello che volevamo ma i social hanno aiutato i soccorritori a identificarla”, ha scritto su Facebook la famiglia Smajstrla. Per lei non c’è stato nulla da fare, così come non c’è stato nulla da fare per Janie Hunt di nove anni, anche lei ospite del campeggio.

Camp Mystic è un popolare campo del Texas. In passato ci sono state le figlie e le nipoti dell’ex presidente Lyndon Johnson e l’ex First Lady Laura Bush. Il campeggio, che festeggerà il suo centesimo compleanno il prossimo anno, è stato fondato dall’ex allenatore di football della University of Texas EJ ‘Doc’ Stewart nel 1926 con la missione di “offrire alle giovani ragazze un ambiente cristiano sano per sviluppare qualità personali eccezionali e autostima”.

Dalla sua fondazione, ha sempre operato fatta eccezione durante la seconda guerra mondiale, quando il governo federale lo affittò come luogo di “convalescenza per i veterani”.

“Nessuno di noi era pronto a questo. L’area si era allagata in passato ma mai nulla del genere”, hanno detto i proprietari del ristorante Grape Juice, che si trova sulle sponde del fiume Guadalupe. “L’allarme è scattato venerdì sera ma nessuno immaginava una simile tragedia”, hanno aggiunto. I morti finora accertati sono 50, almeno 15 i bambini. “In queste ore continuiamo a lavorare: facciamo panini e pasti per i soccorritori e tutti coloro che ne hanno bisogno”, hanno assicurato. ANSA