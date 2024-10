Maltempo in Francia, sud del Paese sott’acqua

Piogge definite “eccezionali” dai servizi meteo hanno investito il sud della Francia dove inondazioni e piene di fiumi hanno provocato situazioni di grave rischio per le popolazioni. Sei i dipartimenti in allerta rossa, il massimo grado di attenzione: l’Alta Loira, l’Arde’che, il Rodano, la Loira, la Loze’re e le Alpi Marittime.

Finora, nelle zone inondate, i pompieri sono dovuti intervenire d’urgenza per portare al sicuro persone anziane bloccate nelle case. Quasi ovunque scuole chiuse e rinforzi in arrivo, secondo l’annuncio del ministero dell’Interno. Nel Rodano, inondata la citta’ di Givors dal fiume Gier che ha superato l’argine della diga. Un intero quartiere, sommerso, e’ stato evacuato. Ad Anduze, nel sud-est della Francia, il livello del fiume Gardon sta aumentando rapidamente. Il villaggio di Bourg-Argental, nel dipartimento della Loira, e’ allagato proprio mentre Me’te’o France mette il dipartimento in allerta rossa per inondazioni. ANSA