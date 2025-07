Ius Scholae, Conte: ‘facciamolo subito’

“Spero che non sia una chiacchiera estiva come avvenne l’anno scorso durante la calura agostana. Noi non aspettiamo altro. Il Movimento Cinque Stelle, se ci parlate di Ius scholae, è la nostra battaglia di anni su cui non abbiamo trovato la possibilità di confrontarci in parlamento in modo concreto. Quindi se davvero Fi è conseguente ci riempie il cuore”.

Lo ha detto il presidente M5S Giuseppe Conte, nel transatlantico della Camera.”Anzi direi che la questione è così importante che potremmo anche rinunciare a un po’ di ferie. Per ritrovarci qui e farlo subito“, ha aggiunto Conte.

(askanews)

Tajani “Ius Italiae è proposta seria”

“Abbiamo sempre avuto una posizione molto chiara. Noi abbiamo una proposta che dice che si può chiedere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di scuola conclusi con profitto, la nostra proposta dice questo e vogliamo andare avanti in questa direzione, pronti a discutere con tutti”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’Assemblea di Farmindustria. (ITALPRESS)