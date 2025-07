Ius scholae, Salvini: ‘caso chiuso, ci penserà la sinistra tra 30 anni’

ROMA, 09 LUG – “Noi non condividiamo il principio di accorciare i tempi per concedere le cittadinanze, e sicuramente non è una priorità per gli italiani. Partita chiusa, tema archiviato, se ne occuperà semmai la sinistra fra trent’anni se vincerà”.

Così Matteo Salvini dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi secondo il quale la riforma della cittadinanza “non è una priorità”. (ANSA).