Milano, 14enne accoltellato in strada: Ã¨ grave

Serata di sangue a Milano, in zona Quarto Oggiaro, dove un ragazzino di 14 anni Ã¨ rimasto vittima di una violenta aggressione culminata in un accoltellamento. Ãˆ successo intorno alle 21.20 di domenica 26 aprile, in via Carlo Amoretti. Sul luogo presenti i soccorritori del 118 e i carabinieri.

L’aggressione e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane Ã¨ stato colpito ripetutamente in diverse parti del corpo ed Ã¨ stato trovato nei pressi della stazione dei treni di Quarto Oggiaro. L’allarme Ã¨ scattato immediatamente, portando sul posto i mezzi di soccorso del 118. Le condizioni del 14enne, di origini egiziane, sono apparse subito critiche ai sanitari, tanto da disporre il trasporto d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale Niguarda di Milano. Attualmente non si trova in pericolo di vita.

Lâ€™intervento delle Forze dellâ€™Ordine

Sul luogo del ferimento sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione di Milano Musocco, che hanno effettuato i rilievi del caso. Stando alle prime informazioni, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo di soggetti che lo avrebbero colpito probabilmente con dei frammenti di una bottiglia in vetro. I militari sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili del gesto violento.

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