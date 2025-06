Gaza, Tajani: “Israele non può continuare con questa carneficina”

I media di Gaza hanno riferito che l’aeronautica militare israeliana sta effettuando massicci attacchi. Tajani: “Israele non può continuare con questa carneficina a Gaza”

“Io mi auguro che un cessate il fuoco a Gaza si raggiunga il prima possibile, perché è inaccettabile ciò che sta accadendo”, “anche se” si tratta di “una violazione del diritto internazionale e umanitario anche da parte di Israele”. È quanto ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Morning News su Canale 5. ”

Noi siamo amici di Israele, però diciamo con grande amicizia, basta con i bombardamenti a Gaza”, ha precisato. Tajani ha spiegato che “Israele non ascolta” molti appelli internazionali al cessate il fuoco. “È ovvio che anche Hamas deve fare la sua parte, deve liberare gli ostaggi, ma anche Israele deve comprendere che non si può continuare con questa carneficina della popolazione civile che non ha nulla a che vedere con Hamas, anche se Hamas usa i palestinesi come scudi umani”, ha insistito il ministro.

Almeno otto palestinesi sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti nella tarda serata di domenica, in seguito a un bombardamento dell’esercito israeliano su due scuole che ospitavano sfollati palestinesi a Jabaliya e Gaza City, oltre che su un punto di distribuzione degli aiuti nel centro della Striscia di Gaza.

Oggi almeno 25 persone uccise nei raid aerei a Gaza

Almeno 25 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani oggi, secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie locali in un bilancio aggiornato, tra cui 10 persone uccise a Zeitoun, nel sud di Gaza City. Lo scrive il Guardian. Due persone in attesa di aiuti sono state colpite dal fuoco israeliano vicino a un centro di distribuzione di aiuti nel sud di Rafah, secondo quanto riferito ad Al Jazeera da fonti del complesso medico Nasser, scrive ancora il Guardian.

