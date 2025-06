Vaccini, Robert F. Kennedy Jr sospende finanziamenti a Gavi

Robert F. Kennedy Jr scrive su X: “Nel suo zelo di promuovere la vaccinazione universale, @gavi, la Vaccine Alliance ha trascurato la questione chiave della sicurezza dei vaccini. Quando la GAVI si è trovata ad affrontare questioni relative alla sicurezza dei vaccini, le ha trattate non come un problema di salute dei pazienti, ma come un problema di pubbliche relazioni.

Durante la pandemia di COVID-19, GAVI ha collaborato con l’Organizzazione Mondiale della Sanità per raccomandare alle aziende di social media le migliori pratiche per mettere a tacere opinioni dissenzienti e soffocare la libertà di parola e le domande legittime durante quel periodo.

GAVI dovrebbe considerare la migliore scienza disponibile, anche quando contraddice i paradigmi consolidati. Dovrebbe definire il successo non solo in termini di numero di vaccini somministrati, ma anche in base al loro impatto complessivo, rigorosamente misurato.

Invito GAVI a riconquistare la fiducia del pubblico e a giustificare gli 8 miliardi di dollari che l’America ha stanziato in finanziamenti dal 2001. Finché ciò non accadrà, gli Stati Uniti non contribuiranno ulteriormente a GAVI. Il business as usual è finito.”