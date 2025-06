Roma, romeno accoltellato in strada: denunciato somalo

In fuga insanguinato sulla via Tiburtina. Una scena che non è passata inosservata alle centinaia di persone che in auto o a piedi si trovavano martedì pomeriggio sulla via Tiburtina, fra Portonaccio e Casal Bertone. Un uomo in fuga dopo essere stato accoltellato da un’altra persona, che dopo averlo ferito con diversi fendenti lo ha inseguito sulle strade del quadrante nord est di Roma. Vittima e carnefice un cittadino romeno e un uomo nato in Somalia, il primo poi portato in ospedale il secondo in commissariato.

In fuga sporco di sangue sulla Tiburtina

Sono le 19:30 di martedì 24 giugno quando una pattuglia del commissariato San Lorenzo di polizia, nel transitare sulla via Tiburtina in servizio di controllo, è stata richiamata da alcuni passanti per la presenza di un uomo completamente insanguinato inseguito da un’altra persona.

Ferito con cinque coltellate

Grazie anche all’aiuto dei passanti i poliziotti sono riusciti a intercettare i due all’altezza di via Vincenzo Morello con il fuggitivo inseguito dal suo aggressore che gli inveiva contro con fare aggressivo. Riusciti a fermare i due il fuggiasco – identificato in un cittadino romeno – aveva numerose ferite riconducibili a ferite di arma da taglio. Un fendente al collo (dietro all’orecchio sinistro) e quattro alla schiena (nella parte dorsale) che ha poi riferito essergli state inflitte dall’uomo che lo stava inseguendo.

Derubato dei documenti

Affidato il cittadino romeno alle cure del personale del 118 è stato trasportato dall’ambulanza in codice rosso al policlinico Umberto I, i poliziotti hanno invece faticato non poco per fermare l’inseguitore – identificato in un cittadino somalo – che ha riferito di essere stato derubato alcuni giorni prima di alcuni documenti dal cittadino originario dell’est Europa. Particolarmente agitato il cittadino africano ha aggredito gli agenti che al fine di bloccarlo hanno utilizzato lo spray urticante.

Lesioni e resistenza

Accompagnato negli uffici del commissariato Sant’Ippolito di polizia il cittadino somalo è stato denunciato per i reati di lesioni aggravate (al romeno) e resistenza a pubblico ufficiale.

