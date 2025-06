Amico di Ramy assolto dal Tribunale, era imputato per droga

Fares Bouzidi, il 22enne rimasto ferito nell’inseguimento tra scooter e carabinieri del 27 novembre scorso a Milano poi terminato con l’incidente in cui è morto il suo amico 19enne Ramy Elgaml, è stato assolto dal Tribunale di Milano per detenzione di un irrilevante quantitativo di hashish

A deciderlo è stata la giudice Teresa Ferrari da Passano con la formula perché il fatto non costituisce reato non essendo stata raggiunta la prova della cessione.

Per il giovane tunisino, condannato in abbreviato a 4 mesi per un’altra vicenda di droga, domani davanti al gup di Milano Fabrizio Filice inizierà il processo in abbreviato per resistenza a pubblico ufficiale. Processo in cui sono parti offese i sei militari delle tre pattuglie che quella notte parteciparono all’inseguimento di otto chilometri.

Alcuni di loro formalizzeranno la loro richiesta di essere parte civile. ANSA