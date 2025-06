Migranti, nave Solidaire in arrivo a Livorno

È previsto per oggi 24 giugno, l’arrivo a Livorno della nave ong argentina Solidaire

Si tratta di una imbarcazione molto grande, lunga 66 metri e larga 16, che arriverà al molto 56 intorno alle 14 con a bordo 48 persone salvate dal mare. Tra di loro ci sono 35 adulti, 29 donne e 6 uomini, e 13 minori non accompagnati di età superiore ai 14 anni: 6 ragazzi e 7 ragazze. Si tratta di persone di nazionalità eritrea, etiope e sudanese.

Nella mattinata di lunedì 23 giugno si è svolta in prefettura una riunione di coordinamento. Dal confronto è emerso che i minori non accompagnati maschi dovrebbero andare in un progetto ministeriale dedicato. Le minori femmine invece dovranno essere collocate a cura dei servizi sociali territoriali. Gli adulti saranno accolti nei Cas della regione Marche.

www.livornotoday.it