Missili iraniani verso basi Usa in Qatar

Gli Usa si attendevano una rappresaglia iraniana contro qualche loro bersaglio in riposta all’attacco contro gli impianti nucleari dell’altra notte

L’Iran ha infatti lanciato sei missili verso le basi americane in Qatar. Lo riferisce Barak Ravid, corrispondente di Axios, su X mentre l’agenzia iraniana Mehr afferma che una base statunitense in Siria è stata attaccata con colpi di mortaio. Le stesse fonti riferiscono che si tratta di una base in un’area nella provincia occidentale di Hasakah. In seguito all’attacco sono state adottate rigide misure di sicurezza all’ingresso principale. Intanto, stando alla Reuters, forti esplosioni sono sentite a Doha, in Qatar.

Capo esercito Iran: “La risposta agli Usa sarà proporzionale”

L’Iran “risponderà in modo proporzionale” all’attacco Usa a tre siti nucleari iraniani, “indipendentemente dall’entità dei danni”. Lo ha detto in un videomessaggio il generale Abdolrahim Mousavi, capo delle forze armate iraniane, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Tasnim, affiliata al Corpo delle Guardie della Rivoluzione. Mousavi, ricorda Bbc, è stato nominato capo delle forze armate dopo che il suo predecessore, Mohammad Hossein Bagheri, è stato ucciso da Israele il 13 giugno. tiscali.it/esteri