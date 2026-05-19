Spagna, ex premier Zapatero indagato per associazione per delinquere e falso

L’ex premier spagnolo, il socialista José Luis Rodriguez Zapatero, è stato citato a comparire il 2 giugno dal Tribunale spagnolo dell’Audiencia Nacional come indagato nel caso del salvataggio pubblico della compagnia aerea Plus Ultra, finanziato con 53 milioni di euro.

Secondo fonti giudiziarie citate dai media iberici, fra cui El Pais, l’ex presidente socialista è indagato per presunti reati di associazione per delinquere, traffico di influenze e falso in documenti.

Secondo fonti giudiziarie, l’Unità di delinquenza economica e fiscale (Udef) della Guardia Civil starebbe effettuando perquisizioni negli uffici dell’ex leader socialista, capo del governo spagnolo dal 2024 al 2011. ANSA