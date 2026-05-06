FI, M5s e Fdi sostengono l’euro digitale

“Sosteniamo convintamente l’euro digitale: garantisce autorevolezza europea, ma deve anche facilitare l’uso per cittadini e commercianti con risparmi e un sistema di pagamento anche offline”. Lo ha detto l’eurodeputato Marco Falcone

(Forza Italia), sottolineando il lavoro tra gruppi per definire regole comuni e ridurre le commissioni legate a piattaforme internazionali.

“L’euro digitale rafforza l’autonomia e la sovranità monetaria europea, riduce i costi e introduce concorrenza al dominio di Visa e Mastercard, abbassando le commissioni per chi effettua transazioni”. Lo ha detto l’eurodeputato @PTridico

(@M5S_Europa) nel punto stampa al Parlamento europeo.

“Sull’euro digitale si fa demagogia: il rischio reale è la privatizzazione dei pagamenti e la dipendenza da provider americani. Vogliamo che il s istema dei pagamenti resti legato a società private non europee?”. Lo ha detto l’eurodeputato Giovanni Crosetto (@FratellidItalia), citando anche il rischio di dollarizzazione legato alle spinte normative Usa.

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