Carcere Genova, rissa tra sudamericani e marocchini. Osapp: “Situazione drammatica”

Ancora violenza nelle carceri liguri. Domenica sera, 22 giugno 2025, nella casa circondariale di Genova Pontedecimo si è verificato un violento scontro tra detenuti

“Una vera e propria rissa collettiva – spiega il sindacato Osapp -, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha richiesto l’intervento urgente del personale di polizia penitenziaria e l’invio di ambulanze sul posto. Alcuni dei detenuti coinvolti risultano feriti”.

Due detenuti infatti sono stati accompagnati all’ospedale San Martino per accertamenti tra le 19.30 e le 23 da ambulanze della Croce Oro di Manesseno e della Verde di Pontedecimo, uno con una profonda ferita alla testa e l’altro con la sospetta frattura dello scafoide. Lo scontro ha coinvolto fazioni di sudamericani e marocchini – secondo quanto spiega il sindacato – ubriachi per aver consumato alcol auto prodotto. Per riportare la calma sono intervenuti anche agenti da Marassi.

“La situazione è drammatica in tutta la Liguria penitenziaria – denuncia Rocco Roberto Meli, segretario regionale Osapp -. Da La Spezia a Sanremo, da Imperia a Chiavari, da Pontedecimo a Marassi: ovunque il sistema è fuori controllo. I detenuti spadroneggiano senza freni, mentre il personale è abbandonato a se stesso. È ora di dire basta alle chiacchiere, agli slogan e alla propaganda sterile. Servono provvedimenti concreti, immediati e incisivi. Il personale è stanco, esasperato, allo stremo delle forze”.

L’Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, torna a chiedere con forza un cambio di rotta a livello politico e gestionale del sistema penitenziario ligure e nazionale.

