Siria, attacco kamikaze in chiesa a Damasco: almeno 25 morti

A riferirlo sono media siriani, dopo le notizie della tv satellitare al-Jazeera che parlavano di un’esplosione nella zona di Dweila. “Un attentatore suicida ha azionato una cintura esplosiva all’interno della chiesa di Mar Elias, nella zona di Dweila, a Damasco”, ha riferito la tv di Stato.

Giornalisti dell’Afp sul posto riferiscono di distruzione all’interno della chiesa e pozze di sangue, del lavoro dei soccorritori che trasferiscono persone dal luogo dell’esplosione. Adnkronos

Al-Duwaileh #Mar_Elias_Church_Massacre

Information indicates that an unidentified person opened fire on worshippers inside the church during Mass, then blew himself up…

The initial toll from this terrorist attack is more than 15 martyrs and more than 20 wounded. pic.twitter.com/nN8wSVpmxr

— Soldiers of the Lord (@SoldiersofChr) June 22, 2025