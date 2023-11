Malore nel sonno, Federica muore a 49 anni

Comunità di Ponso sconvolta dall’improvvisa scomparsa di Federica Sanigi. Un malore fatale l’ha colpita giovedì notte, 9 novembre, dopo aver trascorso la serata in famiglia. Al mattino, al suono della sveglia, il marito come sempre l’ha salutata. Non avendo risposta ha cercato di svegliarla e si è accorto che era esanime. La chiamata al 118 è stata immediata, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

La 49enne lascia due figli. I messaggi di cordoglio sui social sono stati tantissimi. Federica Sanigi, che lavorava come impiegata, viene ricordata come una donna solare e impegnata nelle attività di varie associazioni.

https://tgpadova.telenuovo.it