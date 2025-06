Tentano rapina in villa, bosniaci in fuga investono carabiniere

Hanno tentato una rapina in villa, nella fuga a mani vuote hanno investito un carabiniere. In manette due malviventi, all’opera in una villa di Valle Martella, al confine fra i comini di Roma e Monte Compatri . Altri due complici sono invece stati denunciati.

Ladri in casa

La chiamata al 112 da parte di un uomo, che ha segnalato la presenza di alcuni soggetti sospetti presso la sua abitazione di via Acqua Felice ha permesso ai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Frascati di sorprendere 4 persone che quando li hanno visti hanno desistito dal compiere il furto e hanno tentato la fuga a bordo di un’auto.

Carabiniere investito

Durante la fuga, il veicolo dei fuggitivi ha investito un militare, ferendolo a una gamba. Solo l’immediato intervento dell’altro militare che ha sbarrato la strada con l’auto di servizio e l’intervento di un altro equipaggio arrivato in supporto ne ha impedito la fuga. Una volta bloccato il veicolo, i militari hanno scoperto che all’interno vi era anche un minore mentre un quarto ha opposto resistenza con calci e pugni ed è riuscito a scappare ma è stato comunque identificato.

Due arresti e due denunce

Per questo motivo, raccolti i gravi indizi di colpevolezza, i militari d’intesa con la procura della Repubblica, hanno arrestato l’uomo e la donna – due cittadini bosniaci di 18 e 22 anni – e li hanno condotti presso le aule dibattimentali per il rito direttissimo, denunciando gli altri due.

