Roma, furto in negozio: arrestato iraqeno giÃ  espulso

Ãˆ stato bloccato dagli agenti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale, mentre cercava di sottrarre furtivamente della merce dagli scaffali di un esercizio commerciale nei pressi di via del Corso, lâ€™uomo, iracheno di 42 anni, con a carico diversi precedenti ed un decreto di espulsione.
Refurtiva nello zaino
Gli agenti, notato il comportamento del soggetto, che si aggirava in modo sospetto nella zona, caratterizzata dalla presenza di numerose attivitÃ commerciali, lo hanno seguito fin dentro al negozio, per poi intercettarlo durante il tentativo di occultare dei prodotti, appena prelevati da uno scaffale, all’interno dello zaino che aveva con sÃ©.
Decreto di espulsione
Subito bloccato, Ã¨ stato accompagnato presso gli uffici di via della Greca per gli accertamenti di rito, dai quali Ã¨ emerso un decreto di espulsione a suo carico, motivo per cui Ã¨ stato tratto in arresto e condotto al CPR, Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria.
