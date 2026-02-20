Milano, bengalese bloccato nel caveau di una banca: liberato e arrestato

caveau di una banca

MILANO, 20 FEB – Era entrato in banca durante l’orario di apertura e si era nascosto, poi di notte Ã¨ entrato nel caveau e ha tentato di aprire le cassette di sicurezza. Un ventiquattrenne di origine bengalese non aveva calcolato che sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’UniCredit di viale Certosa, alla periferia Nord Ovest di Milano.

Il personale di vigilanza privata intorno alle 21 ha allertato i carabinieri del Nucleo Radiomobile che sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco. La chiave di apertura della banca era infatti custodita in una cassaforte con serratura a tempo che si sarebbe aperta solo alle 8.

I vigili sono quindi intervenuti per aprire prima quella e poi il caveau, dato che la serratura era stata danneggiata. Una operazione che ha preso fino alle 6. Quando il caveau Ã¨ stato aperto, il ventiquattrenne Ã¨ stato arrestato per furto aggravato. (ANSA)

