Iran ha lanciato missili su Israele, danni a Tel Aviv

L’esercito israeliano ha comunicato che l’Iran ha lanciato missili verso Israele. Il sistema di difesa sta operando.

L’Idf avvisa la popolazione di stare nei rifugi. Dopo due potenti esplosioni nel centro di Tel Aviv e a Ramat Gan, una zona residenziale accanto alla città, sono segnalati danni. Lo riportano le squadre di soccorso senza specificare al momento l’entità.

Esplosione con colonna di fumo in centro a Tel Aviv, esplosioni anche a Gerusalemme

Forti esplosioni sono state udite anche a Gerusalemme dopo l’allerta missilistica iraniana. Lo riferiscono giornalisti dell’Afp sul posto. Esplosioni sono state udite nel centro di Tel Aviv, dove si è levata una gigantesca colonna di fumo. Lo scrive Ynet. I palazzi nel centro di Tel Aviv hanno tremato per l’esplosione, ha constatato l’ANSA sul posto.

Khamenei parla alla nazione: ‘Israele non ne uscirà indenne’

“Le forze armate iraniane agiranno con forza e impoveriranno il regime sionista”. Lo ha dichiarato la guida suprema iraniana Ali Khamenei in un messaggio televisivo alla nazione, nella sua seconda reazione all’attacco israeliano all’Iran di oggi. “Il regime sionista non uscirà indenne da questo crimine”, ha aggiunto, osservando: “Il popolo iraniano può essere certo che non ci sarà tregua in questo senso”. ANSA