Fratoianni: ‘Rutte sembra un pazzo’

“Ascoltando le parole che sta utilizzando in questi giorni il segretario generale della Nato Rutte sembra di stare di fronte ad un pazzo pericoloso, trovo che questa continua corsa al riarmo sia folle sia sul piano della prospettiva geopolitica, sul modo in cui si affrontano le grandi crisi internazionali, sia sul grande abbaglio di voler rispondere a queste crisi con l’aumento impressionante ed insensato della spesa militare”.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni di Skytg24 nel corso di Start. “O Meloni ottiene un mega sconto oppure saltano i conti del nostro Paese, e poi siamo di fronte ad una scelta che mette drammaticamente – conclude il leader di SI – in un angolo tutte le priorità che la nostra società ha per la sua sicurezza, le spese per la sicurezza sociale. Questo Paese ha bisogno di difendersi dal rischio di non avere più coesione sociale, di difendersi dalle malattie che milioni di italiani non curano più perché non ce la fanno. La nostra gente è arrabbiata, e vuole essere difesa da tutto ciò”. Adnkronos