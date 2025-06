Violenze a Los Angeles, Trump: ‘libereremo la città dai nemici stranieri’

(askanews) – “Questa anarchia non resisterà” sotto la mia amministrazione, non permetterò che gli agenti federali vengano attaccati, né che una città americana venga “invasa e conquistata da un nemico straniero” perché “questo è ciò che sono. Libereremo Los Angeles e la renderemo di nuovo libera, pulita e sicura”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in un passaggio del suo discorso ai soldati della base militare di Fort Bragg, nella Carolina del Nord.

Riferendosi alle proteste che da giorni si registrano nella maggiore città della California contro le sue politiche anti-immigrazione, Trump, scrive la Bbc, ha elogiato il “coraggio e la forza” delle truppe federali “di guardia” per proteggere edifici e personale.

(ANSA) – WASHINGTON, 10 GIU – “Non permetterò che gli Stati Uniti siano distrutti da migranti illegali e criminali del Terzo mondo”. Lo ha detto Donald Trump parlando delle proteste a Los Angeles in un intervento a Fort Bragg. (ANSA).

The Dems will watch this footage, and then turn around and look all of us straight in the eyes, and tell us this is a “peaceful protest”.

These people live in an alternate reality where facts are irrelevant and the only answer is “Trump bad”.

— Clandestine (@WarClandestine) June 9, 2025