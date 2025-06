Roma, preside mobbizzata perché non attacca il governo

Preside mobbizzata da alcuni rappresentanti sindacali della Cgil, per aver mostrato apprezzamento per le riforme del ministro Valditara

Un caso davvero singolare che dà l’idea del clima. La preside del liceo Maria Montessori di Roma nel quartiere Salario, Anna Maria De Luca, ha subito una sorta di boicottaggio perché non critica il governo di Giorgia Meloni e le riforme del ministro Giuseppe Valditara. Il Giornale racconta che l’insegnante ha subito “mobbing ascendente”.

I rapporti iniziano a guastarsi quando la preside nota su un giornale una lettera aperta con tanto di firma di gran parte dei professori della scuola a difesa di Christian Raimo, scrittore e insegnante, sospeso per tre mesi dall’insegnamento per un violento attacco all’indirizzo di Valditara. “Solo che alcuni di quei professori – racconta De Luca – non ne sapevano niente e il loro nome era stato usato a loro insaputa”.

Da quel momento è iniziata la rappresaglia interna: “Sono i rappresentanti sindacali della Cgil, a mettere continuamente in discussione tutto. In modo esasperante”, racconta la preside.

“Ridare importanza al voto in condotta – spiega – non vuol dire fare una cosa di destra. Non si tratta di autoritarismo, ma di insegnare ai ragazzi ad assumersi la responsabilità di quello che fanno”, ma apriti cielo. Certe cosa non si possono dire.

Come per il liceo del Made in Italy: “Avrei voluto che fosse augurato anche nel nostro istituto – spiega De Luca – ma il collegio dei docenti si è rifiutato bocciandolo”. L’istruzione “non è di destra né di sinistra”, ribadisce. Ma non tutti sono d’accordo in quella scuola.

“La preside di un istituto romano denuncia di essere mobbizzata da alcuni rappresentanti sindacali della Cgil, per aver mostrato interesse e apprezzamento per le riforme messe in campo dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Una vicenda preoccupante che merita sia fatta chiarezza, attraverso un’interrogazione, nell’interesse non solo della responsabile ma degli alunni della scuola e delle loro le famiglie”, ha dichiarato la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali e Lavoro, sul caso del liceo Montessori di Roma.

