Insulti a Valditara, Raimo sospeso per 3 mesi

“Ricordate il compagno Raimo, militante comunista che si divertiva a incitare alla violenza in classe e che apostrofava come “lurido” il Ministro Valditara? È stato sospeso per 3 mesi dal servizio in quanto, secondo l’ufficio scolastico regionale del Lazio, ha violato più volte i principi fondamentali di rispetto reciproco e dialogo civile. Un conto è il diritto di critica garantito a tutti, un altro è la libertà di insultare con violenza, aggravato dal fatto che un docente, per la particolare importanza che riveste la propria missione educativa, non può e non deve mai travalicare certi limiti e deve rispettare inoltre il codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Inutile urlare alla repressione fascista come si sono affrettati a fare i suoi compagnucci e la Cgil.

Inutile strumentalizzare gli studenti.

La legge è uguale per tutti, anche per i docenti amici di Fratoianni e Bonelli.

Sospensione più che meritata.”

Lo scrive su X il deputato Rossano Sasso.