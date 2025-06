Immigrazione, Orban attacca la UE: “è sostituzione della base culturale dell’Europa”

Intervenendo a un raduno di sostenitori dell’estrema destra europea nella regione francese del Loiret, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha attaccato le politiche migratorie europee, definendole uno “scambio organizzato di popolazioni destinato a sostituire la base culturale dell’Europa”

“Non permetteremo che distruggano le nostre città e la sicurezza delle nostre strade – ha detto, riferendosi ai migranti – non permetteremo che violino le nostre figlie e le nostre donne. Non permetteremo che vengano uccisi cittadini pacifici. Amici miei, non staremo a guardare, indicando Bruxelles e il diritto internazionale, come perdenti ma agiremo. Quello che sta accadendo non è una migrazione ma uno scambio organizzato di popolazioni che mira a sostituire la base culturale dell’Europa“. (askanews)