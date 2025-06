Flotilla per Gaza: “Nave sequestrata, equipaggio rapito da Israele”

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 612

L’organizzazione Freedom Flotilla Coalition, che ha noleggiato la nave umanitaria Madleen per dirigersi a Gaza con a bordo l’attivista svedese Greta Thunberg e l’europarlamentare francese Rima Hassan, ha reso noto che l’imbarcazione è stata sequestrata dall’esercito israeliano e l’equipaggio “rapito dalle forze di Tel Aviv”.

Per il ministro degli Esteri israeliano, la barca a vela si “sta dirigendo in sicurezza verso le coste di Israele. E’ previsto che i passeggeri tornino nei loro Paesi”. Sulla pagina Instagram “Gazafreedomflotilla” è apparso un breve video di Greta Thunberg in cui l’attivista svedese dichiara che le persone a bordo dell’imbarcazione sono state “rapite” dalle forze israeliane. tgcom24.mediaset.it – Foto AP/LaPresse_Salvatore Cavalli