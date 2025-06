Teramo, 65enne massacrato con pugni e bastonate: denunciato marocchino

(www.lanuovariviera.it) – TERAMO. È stato identificato e denunciato il giovane cittadino marocchino coinvolto in una brutale aggressione ai danni di un uomo italiano nel parco fluviale di Teramo. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, al termine di un diverbio nato per la gestione scorretta di un cane di grossa taglia, condotto senza guinzaglio in violazione delle norme.

L’aggredito, un 65enne residente in città, ha riportato gravi conseguenze dopo essere stato colpito con due pugni al volto e successivamente percosso con un bastone agli arti superiori e inferiori. Le ferite riportate hanno richiesto l’intervento dei sanitari: frattura composta alla parete facciale anteriore, ematomi ed escoriazioni diffuse, con una prognosi di 30 giorni.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto della Squadra Mobile della Questura di Teramo, hanno avviato immediatamente gli accertamenti. Grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile risalire rapidamente all’identità del presunto aggressore.

Il giovane è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore. Alla luce di quanto accaduto, la Divisione Anticrimine ha predisposto nei suoi confronti un Avviso Orale firmato dal Questore di Teramo, misura preventiva volta a contrastare possibili comportamenti violenti futuri.