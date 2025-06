Morbillo, Usa raccomandano vaccino prima di viaggi all’estero

Nuove raccomandazioni degli ufficiali sanitari Usa relativamente a rischi di contrarre il morbillo

Le linee-guida aggiornate dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sollecitano tutti gli americani a vaccinarsi, se non lo sono già, contro la malattia infettiva prima di qualsiasi viaggio all’estero. L’allerta sulla possibilità di contrarre il virus è così salita di grado: in precedenza l’invito a immunizzarsi riguardava solo i casi in cui le destinazioni estere erano già colpite da focolai accertati di morbillo.

In particolare – spiegano i Cdc – ogni americano deve essere vaccinato contro morbillo, varicella e parotite. La nuova posizione è stata presa dopo che una serie di casi di morbillo si sono diffusi in Colorado, originati da uno o più passeggeri a bordo di un volo internazionale atterrato a Denver. tgcom24.mediaset.it