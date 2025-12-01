Morbillo, Oms: 59 milioni di vite salvate dai vaccini dal 2000

Tra il 2000 e il 2024 le campagne vaccinali contro il morbillo hanno evitato quasi 59 milioni di decessi. Lo indica il nuovo aggiornamento dell’Organizzazione Mondiale della SanitÃ , che segnala perÃ² un rallentamento dei progressi e una riapparizione significativa della malattia negli ultimi anni.

Nel documento si ricorda che il virus resta uno dei piÃ¹ contagiosi a livello globale. Le stime dell’Oms indicano per il 2024 circa 11 milioni di contagi nel pianeta, un numero inferiore del 71% rispetto al 2000. Nonostante questo quadro generale, dal 2019 emerge una nuova crescita con un incremento dell’8%, pari a circa 800mila casi in piÃ¹.
tgcom24.mediaset.it

