Roma, borseggiatori scatenati: 9 arresti

Bus, metro e anche strade maggiormente affollate da turisti e non. Luoghi, questi, che diventano terreni di caccia dei borseggiatori che imperversano a Roma. Negli ultimi due giorni sono stati 9 gli arresti da parte dei carabinieri.

Borseggiatori scatenati in metro

Come detto, i vagoni della metropolitana – o le sue stazioni – sono uno dei punti preferiti dai manolesta. Sulla linea B, ad esempio, all’altezza di Termini due ventenni romeni sono stati sorpresi dai militari dell’Arma mentre cercavano di portare via il portafogli a un turista tedesco. Stessa situazione alla fermata Colosseo. Qui a finire nei guai sono state due cittadine originarie della Bosnia. Le ragazze, in questo caso, avevano puntato il borsello di un cittadino inglese. A pochi metri di distanza, invece, i carabinieri della stazione Roma viale Libia hanno arrestato una 17enne. Lei, insieme a una 14enne non imputabile e riaffidata ai genitori, avevano alleggerito un turista americano. Anche in questo caso, l’oggetto dei “desideri” era un portamonete.

Manolesta tra bus e metro

Infine, i carabinieri della stazione Roma Salaria hanno arrestato un 19enne ucraino, che aveva rubato il portafogli a un malcapitato turista. Mentre in via di San Martino ai Monti sono entrati in azione due cittadini nordafricani. La coppia aveva notato la borsa a tracolla appoggiata a una sedia di una turista ungherese. In un lampo l’hanno afferrata e hanno provato a fuggire, ma sono stati bloccati dai militari della stazione di Roma Quirinale. Le vittime di furto hanno presentato denuncia ai carabinieri. Allo stesso tempo, la refurtiva recuperata è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

www.romatoday.it