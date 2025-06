Kiev: “Mosca vuole bloccare il nostro accesso al Mar Nero”

Ucraina: “Mosca vuole bloccare il nostro accesso al Mar Nero nel 2026”

Un alto funzionario ucraino ha avvertito gli Stati Uniti che l’esercito russo sta preparando significative avanzate militari nel 2026, tra cui il blocco dell’accesso dell’Ucraina al Mar Nero, cruciale per Kiev. In visita a Washington con una delegazione ucraina, il colonnello e vice capo dell’ufficio presidenziale Pavlo Palisa ha riferito che la Russia mira a conquistare l’intera regione orientale di Donetsk e Lugansk entro la fine di settembre.

Ed entro la fine dell’anno, Mosca vuole istituire una zona cuscinetto di confine, ha aggiunto Palisa, dopo un incontro con parlamentari e funzionari statunitensi. “Hanno persino piani per il 2026. Il piano per il prossimo anno è di occupare l’intera parte dell’Ucraina situata sulla riva sinistra del fiume Dnepr”, che attraversa la capitale, Kiev, e sfocia nel Mar Nero, dividendo di fatto il Paese in due.

Mosca sta anche cercando di occupare le regioni meridionali di Odessa e Mykolaiv per “tagliare l’accesso dell’Ucraina al Mar Nero”. Il Mar Nero è un’area cruciale per Kiev, sia militarmente che economicamente, nonché un’importante via di trasporto del grano verso sud. tgcom24.mediaset.it