Von der Leyen: “18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia”

A Berlino, la Presidente von der Leyen ha incontrato il senatore statunitense Lindsey Graham per discutere del coordinamento UE-USA sulle sanzioni in risposta alla guerra di aggressione in corso della Russia contro l’Ucraina.

La Presidente ha chiarito l’obiettivo: abbiamo bisogno di un vero cessate il fuoco, abbiamo bisogno della Russia al tavolo dei negoziati e dobbiamo porre fine a questa guerra. La pressione funziona, perché il Cremlino non capisce altro. Per questo motivo la Presidente ha accolto con favore l’impegno della senatrice Graham ad aumentare la pressione sulla Russia e ad avanzare con il disegno di legge al Senato la prossima settimana.

L’UE sta preparando il suo 18° pacchetto di sanzioni severe, che colpiscono le entrate energetiche della Russia, tra cui l’infrastruttura Nord Stream, il settore bancario russo e l’abbassamento del tetto massimo al prezzo del petrolio greggio. Queste misure, insieme a quelle statunitensi, aumenterebbero notevolmente l’impatto congiunto delle nostre sanzioni, ha affermato la Presidente von der Leyen.

In combinazione con le azioni mirate alla flotta ombra russa, che limitano la capacità della Russia di trasportare il suo petrolio, si tratta di una misura efficace per prosciugare le risorse del Cremlino per condurre la guerra.

The EU is preparing its 18th package of hard-biting sanctions, including lowering the crude oil price cap.

These steps, taken together with US measures, would sharply increase the joint impact of our sanctions.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 2, 2025