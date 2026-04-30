Biennale, si dimette la Giuria internazionale. Partecipano anche Russia e Israele

Si Ã¨ dimessa la Giuria internazionale della 61/a Esposizione internazionale d’Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi.Â Lo comunica una nota della Biennale di Venezia, all’indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura.

La Biennale di Venezia, dopo le dimissioni della Giuria Internazionale, ha deciso di istituire due Leoni dei Visitatori, cioÃ¨ votati da coloro che visiteranno la mostra, e di spostare la cerimonia di premiazione dal 9 maggio al 22 novembre, giorno di chiusura della manifestazione.

I Leoni sono dedicati al miglior partecipante della 61. Esposizione e alla migliore Partecipazione Nazionale della 61. Esposizione. A quest’ultima – si spiega – concorrono tutte le Partecipazioni Nazionali presenti, come da lista ufficiale, per cui anche Russia e Israele.

Potranno votare i Leoni dei Visitatori – spiega la Biennale – i titolari di biglietto che avranno visitato le due sedi di mostra nell’arco temporale dell’apertura della 61. Esposizione, dal 9 maggio al 22 novembre. La visita delle due sedi sarÃ comprovata dal tracciamento effettuato dal sistema di biglietteria. Il titolare del biglietto potrÃ esprimere un solo voto per ciascuno dei due premi, in un’unica sessione.

I collettivi di artisti verranno identificati come singoli partecipanti, come da lista partecipanti mostra In Minor Keys. Al Leone dei Visitatori per la migliore Partecipazione Nazionale concorrono tutte le Partecipazioni Nazionali presenti alla 61. Esposizione, come da lista ufficiale, “seguendo il principio di inclusione e di paritÃ di trattamento tra tutti i partecipanti. CiÃ² in coerenza con lo spirito fondativo della Biennale stessa basato sull’apertura, sul dialogo e sul rifiuto di ogni forma di chiusura e censura.

La Biennale vuole e si conferma luogo della tregua in nome dell’arte, della cultura e della libertÃ artistica” spiega ancora la nota dell’ufficio stampa.

La Biennale di Venezia ha deciso che la cerimonia di premiazione della 61. Esposizione Internazionale d’Arte, giÃ prevista per il 9 maggio, si terrÃ domenica 22 novembre, ultimo giorno di apertura ai visitatori, come avvenuto in precedenza per altre situazioni eccezionali come l’edizione 2021 della Mostra Internazionale di Architettura, a causa del Covid, In considerazione delle dimissioni odierne della Giuria Internazionale della 61. Esposizione Internazionale d’Arte indicata da Koyo Kouoh, nonchÃ© dell’eccezionalitÃ della situazione geopolitica internazionale in corso.

ANSA