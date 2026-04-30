Vicenza, aggredisce anziana che lo ospita: arrestato nigeriano

VICENZA – Un nigeriano di 34 anni senza fissa dimora Ã¨ stato arrestato dai carabinieri di Vicenza che sono intervenuti per mettere fine alle violenze ai danni di un’anziana di 80 anni che gli ha offerto, temporaneamente, ospitalitÃ .

Una volta che i carabinieri lo hanno rintracciato, l’uomo Ã¨ stato denunciato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Una volta rilasciato, il 34enne Ã¨ tornato a casa dell’anziana che ha chiamato nuovamente le forze dell’ordine.

Quando l’uomo ha visto i carabinieri, ha reagito in modo molto aggressivo, opponendo resistenza fisica fino a essere definitivamente immobilizzato e arrestato.

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