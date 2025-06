Malore improvviso, morto bambino di 11 anni

Un bambino di soli 11 anni è morto in casa, mentre faceva la doccia, a Montecorvino Pugliano. L’evento si sarebbe verificato nella serata di ieri

A scoprire il corpo sono stati i genitori, che hanno poi tentato di rianimare il ragazzo per poi chiamare i soccorsi. Ogni tentativo è stato vano. In casa della famiglia sono giunti, poi, i carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Il ragazzo sarebbe morto a causa di un malore. Non è esclusa, allo stato, la decisione di svolgere un’autopsia per avere maggiori chiarimenti sulla natura del decesso. La salma sarebbe stata posta sotto sequestro.

“La scomparsa del piccolo Rubén, a soli 11 anni, ha lasciato un vuoto immenso nei cuori di tutti noi. Un dolore profondo ha attraversato l’intera comunità dei Picentini, stretta oggi nel silenzio e nel raccoglimento. Ci uniamo con commozione al dolore della famiglia, con rispetto e vicinanza. A Rubén, un pensiero tenero e infinito. Che il suo sorriso rimanga per sempre nei ricordi di chi lo ha amato”, si legge in una nota di Alessandro Chiola, sindaco di Montecorvino Pugliano.

