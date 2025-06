Violenza sessuale su minorenne, denunciato straniero già espulso

Nel pomeriggio di giovedì 29 maggio, la polizia locale dei castelli ha denunciato un uomo per l’ipotesi di reato di violenza sessuale ai danni di un’adolescente di età inferiore ai 14 anni

L’intervento, prontamente avviato dopo la chiamata d’emergenza effettuata dalla ragazzina, si è verificato vicino all’autostazione Svt di via Bivio San Vitale a Montecchio Maggiore. La pattuglia uscita ha subito individuato e fermato il sospettato – L.H, 47 anni, di nazionalità indiana, residente a Cornedo Vicentino, ma di fatto senza fissa dimora – in evidente stato di alterazione alcolica.

Da quanto è stato possibile ricostruire, tramite le testimonianze raccolte, poco prima l’uomo si trovava a bordo dello stesso autobus di linea proveniente dalla Valle dell’Agno su cui stava viaggiando la giovane, importunata pesantemente e addirittura palpeggiata, in zona non intima.

La ragazzina, molto scossa e sentita in maniera protetta insieme ai genitori, ha raccontato agli agenti che anche dopo aver urlato di smetterla e nonostante la presenza di altre persone, il 47enne avrebbe continuato con il proprio comportamento molesto. Accompagnato al comando di piazza San Paolo per l’identificazione mediante foto segnalamento e la verifica dei precedenti, è emerso che a carico del soggetto era già stato emesso un ordine del questore di Vicenza di lasciare il territorio nazionale. Pertanto è scattata la denuncia relativa all’ipotesi di reato di violenza sessuale, nella forme lieve, ma aggravato dall’età della parte offesa.

È scattata anche un’altra denuncia per la violazione al testo unico sull’immigrazione. Infine, il sospettato è stato anche sanzionato per ubriachezza manifesta in luogo pubblico.

