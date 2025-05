Torino, vigile del fuoco sventola la bandiera palestinese che doveva rimuovere

Un vigile del fuoco, chiamato a rimuovere una bandiera della Palestina, l’ha sventolata nel cuore di piazza San Carlo, sul monumento dedicato a Emanuele Filiberto, in pieno centro a Torino. L’intervento, spiegano dal comando provinciale, era stato richiesto per questioni di sicurezza: rimuovere oggetti dal «Cavàl ‘d Brons», a prescindere dal loro valore o significato, per evitare che qualcuno potesse farsi male, salendo nuovamente per rimuoverli o in simili circostanze.

Rimossa e sventolata

Il vigile del fuoco intervenuto, una volta rimossa la bandiera, l’ha sventolata, tra gli applausi dei presenti in piazza. Un’iniziativa spontanea di alcuni giovani attivisti ha infatti dato vita a un presidio permanente «per condannare il genocidio e chiedere una cessazione di ogni tipo di rapporto con il regime israeliano». […]

https://torino.corriere.it