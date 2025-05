Pioltello, 11 furti nello stesso supermercato: arrestato georgiano

Un ladro seriale, ma affezionato allo stesso supermercato, che ieri ha raggiunto il record di tentati furti: ben 11 nell’arco di due anni. L’uomo, 35enne georgiano, è stato arrestato per l’ennesima volta dai carabinieri di Pioltello dopo aver cercato di fare una spesa particolarmente ricca all’interno dell’Esselunga di via San Francesco.

La spesa da 2.700 euro

Ormai gli addetti del supermercato lo conoscono. E come non ricordarselo dopo che ha cercato di rubare sotto il loro naso merce per 11 volte? L’ultimo colpo è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 29 maggio, intorno alle 18.30. Il 35enne è entrato nel punto di vendita e ha riempito il carrello di merce, alimentari e non solo, fino a renderlo stracolmo. Nel frattempo, però, gli addetti alla sicurezza dell’Esselunga lo hanno osservato proprio perché noto.

A fine spesa l’uomo si è diretto verso le casse automatiche aspettando che un cliente scannerizzasse il bar code sullo scontrino per far aprire il tornello. Gli si è attaccato dietro, con il suo carrello pieno di spesa, ed è uscito. I vigilantes lo hanno fermato e hanno allertato il 112. Nel carrello c’erano ben 2.700 euro di spesa.

www.milanotoday.it