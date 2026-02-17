Roma, derubano una 79enne: arrestati tre nordafricani

Hanno derubato un’anziana e poi hanno reinvestito il bottino per fare scorte di sigarette. Protagonisti tre stranieri – un 26enne tunisino, un 35enne marocchino e un 27enne egiziano – che sono stati arrestati all’Esquilino. Per loro le accuse sono furto e indebito utilizzo di carte di credito.

Derubano anziana e poi con il bottino comprano sigarette

I tre sono stati individuati dalle forze dell’ordine in via Filippo Turati. Alla vista degli agenti, hanno cercato di accelerare il passo in direzione opposta, ma son stati bloccati. Il gruppetto ha subito mostrato nervosismo giÃ alla richiesta dei documenti di identitÃ . A quel punto, si sono messi in trappola tra loro, quando hanno mostrato una tessera sanitaria e carte bancarie intestate a una donna, estranea ai fatti. Le spiegazioni fornite a corollario, inoltre, facevano acqua da tutte le parti. Perquisiti, sono stati trovati con 19 pacchetti di sigarette.

Tre gli arrestati

Successivamente, gli accertamenti effettuati hanno permesso di risalire alla proprietaria dei documenti e delle carte. La vittima, una 79enne che Ã¨ stata ascoltata dai poliziotti, ha raccontato di essere stata derubata poco prima degli oggetti trovati in possesso dei tre. La visione delle immagini di videosorveglianza hanno infine cristallizzato la vicenda, individuando la tabaccheria dove erano stati effettuati gli acquisti con le carte sottratte e di stringere il cerchio sui tre che sono finiti in manette. Il provvedimento Ã¨ stato convalidato nelle aule di piazzale Clodio.

