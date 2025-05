Papa ai preti: ‘la Chiesa è ferita, siate credibili’

Il Papa, nell’omelia della messa per l’ordinazione di nuovi undici sacerdoti della diocesi di Roma, chiede loro “la trasparenza della vita”

“Vite conosciute, vite leggibili, vite credibili! Stiamo dentro il popolo di Dio, per potergli stare davanti, con una testimonianza credibile. Insieme, allora, ricostruiremo la credibilità di una Chiesa ferita, inviata a un’umanità ferita, dentro una creazione ferita. Non siamo ancora perfetti ma è necessario essere credibili”, ha sottolineato Papa Leone. “L’amore del Cristo infatti ci possiede”, “è un possesso che libera e che ci abilita a non possedere nessuno. Liberare, non possedere”.

“Dio nessuno l’ha mai visto, è rivolto a noi, è uscito da sé. Il Figlio ne è diventato l’esegesi, il racconto vivo. E ci ha dato il potere di diventare figli di Dio. Non cercate, non cerchiamo altro potere!”.

Lo ha detto il Papa nell’omelia della messa nella basilica di San Pietro nel corso della quale ha ordinato undici nuovi sacerdoti per la diocesi di Roma. “Non padroni, ma custodi. La missione è di Gesù” e “nessuno di noi è chiamato a sostituirlo”, ha sottolineato il Papa. “Anche noi vescovi, cari ordinandi, coinvolgendovi nella missione oggi vi facciamo spazio. E voi fate spazio ai fedeli e ad ogni creatura” perché “il popolo di Dio è più numeroso di quello che vediamo. Non definiamone i confini”.ANSA