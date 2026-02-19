Leone XIV, il 4 luglio a Lampedusa

Sono diverse le visite apostoliche che Papa Leone XIV effettuerÃ in questo 2026: Pompei, Napoli, Acerra, Pavia, Lampedusa, Assisi, Rimini.
Papa Leone XIV andrÃ dunque anche al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini il 22 agosto.
L’ultimo Pontefice a partecipare all’evento era stato, oltre quarant’anni fa, Giovanni Paolo II il 29 agosto del 1982.
E’ stata la Prefettura della Casa Pontificia a rendere noto il programma delle prossime visite pastorali di Papa Leone XIV in Italia.
L’8 maggio sarÃ a Pompei (la mattina) per la messa, la supplica alla Madonna, e il pranzo. Il pomeriggio dell’8 sarÃ invece a Napoli nella Cattedrale, per l’incontro con il clero e i religiosi. A Piazza Plebiscito infine l’incontro con la cittadinanza.
Il 23 maggio Papa Leone si recherÃ invece ad Acerra per l’incontro con i fedeli delle terre dei fuochi.
Il 20 giugno a Pavia.
Il 4 luglio a Lampedusa.
Il 6 agosto si recherÃ nuovamente ad Assisi (c’era giÃ stato il 20 novembre dello scorso anno), a Santa Maria degli Angeli, per l’incontro con i giovani riuniti nel centenario del Transito di San Francesco; celebrerÃ poi la messa.
Infine il 22 agosto Leone si recherÃ a Rimini per l’incontro con i partecipanti al 47Â° Meeting per l’amicizia fra i popoli.
CelebrerÃ poi la messa con i fedeli della Diocesi.