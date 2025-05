Dl sicurezza, Schlein: peggio del codice Rocco del fascismo

Che cosa prevede in sintesi il Decreto Sicurezza della Lega

• Tutela economica legale per le forze dell’ordine, purtroppo troppo spesso indagate nello svolgimento delle proprie funzioni.

• Pene più severe per chi aggredisce le forze di polizia.

• Giro di vite per le borseggiatrici (lady scippo) e sui ladri di case, con restituzione immediata degli immobili occupati.

• truffe agli anziani, nuovo reato con carcere fino a 6 anni.

• stop accattonaggio con coinvolgimento dei minori

• stop blocco stradale, con carcere fino a 2 anni per chi blocca la circolazione e lede il diritto al lavoro, alla mobilità e alla salute altrui.

• Stop alla violenza di piazza, con l’arresto differito per i violenti. (Deputato Rossano Sasso)

Schlein: peggio del codice Rocco del fascismo

(askanews) – “Questo decreto reca norme che portano l’Italia più indietro del codice fascista Rocco del 1930. Complimenti!”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein pronunciando in aula alla Camera la dichiarazione di voto sul dl sicurezza. “Avete compiuto una forzatura inaccettabile e senza precedenti, nel merito e nel metodo. Un vero e proprio scippo a questo Parlamento, al principio della separazione dei poteri. Avete calpestato la nostra funzione legislativa”.Il decreto, ha aggiunto, “non crea più sicurezza, crea più repressione”. Si tratta di un “bieco populismo penale che agisce sempre il giorno dopo”.