Rapina nella villa di Annamaria Bernardini De Pace, custode legato e picchiato

Violenta rapina alla Villa delle rane e delle rose di Ameglia (La Spezia) che appartiene all’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace

GENOVA, 27 MAG – La rapina, secondo quanto si apprende da alcuni siti, sarebbe avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Tre uomini armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione nella residenza dell’avvocato e hanno picchiato il custode per poi devastare la proprietà provocando danni stimati in 100 mila euro. Bernardini De Pace non era in casa.

Il custode, che lavora per la villa da molti anni, è stato prima picchiato e poi legato e tenuto sotto sequestrato dai rapinatori che volevano farsi dare il codice della cassaforte. All’interno, però, hanno trovato solo poche migliaia di euro e per questo hanno infierito sull’arredamento spaccando e distruggendo tutto quello che potevano prima di andarsene.

Il custode, che dopo la fuga dei malviventi ha chiamato i carabinieri di Sarzana, è stato trasferito all’ospedale della Spezia per le cure necessarie. I militari hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. (ANSA)