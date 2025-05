Macron schiaffeggiato dalla moglie, “solo un momento di sfogo”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, è stato schiaffeggiato dalla moglie Brigitte all’arrivo dell’aereo presidenziale francese in Vietnam

L’episodio è stato ripreso in un video diventato subito virale: nelle immagini si vede il portellone dell’aereo aprirsi, Macron fa capolino ma viene raggiunto da quello che pare uno schiaffo da parte della moglie. Immediata la smentita dell’Eliseo, secondo cui non c’è stata nessuna lite ma “solo un momento di sfogo tra il presidente e la consorte, rilassati prima di cominciare la visita”. Poi è arrivato anche il commento di Macron: “Stavamo scherzando, non era una catastrofe mondiale”.

Il commento di Macron

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha smentito tensioni con la moglie Brigitte dopo il video divulgato online che lo raffigura poco prima di scendere dall’aereo ad Hanoi, mentre la consorte lo tocca sul volto. “Stiamo bisticciando e scherzando con mia moglie e un video diventa una sorta di catastrofe geoplanetaria”, ha affermato il capo dello Stato. Nelle ultime ore sui social network e sui media francesi sono emerse varie ipotesi sull’episodio immortalato dalle telecamere: chi ha ipotizzato uno screzio nella coppia presidenziale e chi invece ha parlato di un momento di rilassatezza. Quest’ultima ipotesi è stata confermata dall’Eliseo.

Social scatenati

Nelle immagini si vede che il presidente si gira verso l’interno, poi si vedono comparire le due braccia di Brigitte che raggiungono il viso del presidente, come per un buffetto. Bisticciavano? Un vero schiaffo? I social non hanno lesinato sulle ipotesi possibili, interpretando anche l’espressione piuttosto sorpresa di Macron dopo il gesto di Brigitte, anche se poi il presidente si volta prontamente verso l’uscita e fa un gesto di saluto verso l’esterno. A quel punto, la coppia comincia a scendere la scaletta, e il capo dello Stato tende il braccio alla moglie come fa di solito. Soltanto che Brigitte stavolta non prende il braccio del marito ma si sorregge alla ringhiera della scaletta.

L’Eliseo, di fronte alla quantità di rilanci e commenti del video, ha prima smentito che fosse autentico. Poi, una volta appurata la veridicità, un collaboratore del presidente ha parlato di un “battibecco” della coppia, in cui “il presidente e la moglie scaricavano la tensione un’ultima volta prima dell’inizio del viaggio ufficiale”.

www.tgcom24.mediaset.it