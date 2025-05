Luxuria: ‘il gender non esiste, roba da terrapiattisti’

Il deputato Rossano Sasso commenta su X un video in cui Vladimir Luxuria dice che il gender non esiste:

“La strategia arcobaleno è quella di dire che l’ideologia gender non esiste, che è frutto della nostra immaginazione. Ed è esattamente quello che ha detto Luxuria a Piacenza, in occasione della sfilata di carnevale, a proposito della presentazione del mio libro avvenuta in città il giorno prima.

Nel libro “Il gender esiste – giù le mani dai nostri figli” io dimostro, con fatti e documenti, che è in corso da anni una precisa strategia di indottrinamento, contro la quale ho deciso di intraprendere una battaglia politica e culturale.

Luxuria legga il libro e poi vediamo chi è il terrapiattista, chi dice che due uomini possono avere un bambino o chi difende la libertà di scelta educativa delle famiglie.

Fuori l’ideologia gender dalle scuole!”