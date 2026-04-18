Roma, educazione gender ai bimbi dell’asilo: ira di genitori e FdI

ImolaOggi Istruzione, News 2026

bambini asilo

«No gender negli asili». Recitano così una serie di manifesti affissi la notte scorsa in più Municipi di Roma

Si tratta di manifesti di protesta, spiegano da Fratelli d’Italia «promossi da alcuni gruppi spontanei di genitori, preoccupati per i contenuti educativi introdotti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia. Al centro delle critiche le iniziative didattiche che includono anche letture come “Perché hai due mamme?” o “Perché hai due papà?”, strumenti usati per affrontare temi complessi legati alla famiglia e alla fluidità sessuale- prosegue la nota -. Questo è il risultato di corsi di formazione capillari organizzati dal comune di Roma e imposti agli educatori di Roma negli ultimi tre anni, appaltati a militanti Lgbtq+.

Le criticità sono state sottolineate anche da molteplici educatrici di nido, le quali sostengono e ribadiscono la necessità di trattare temi più adeguati ai bambini di nido. Queste proposte sono state introdotte senza un giusto coinvolgimento dei genitori, generando un senso diffuso di esclusione rispetto a decisioni ritenute fondamentali perla crescita dei propri figli».

Sulle barricate anche la Lega, che commentando l’iniziativa dei manifesti parla di «Un segnale forte che racconta una preoccupazione reale e crescente tra le famiglie. Le immagini che stanno emergendo parlano chiaro. È inaccettabile utilizzare strumenti educativi per veicolare una propaganda Gender e orientare fin dall’infanzia temi così delicati. I bambini devono crescere con la naturalezza delle cose della vita senza forzature».

www.liberoquotidiano.it

Share

Articoli correlati

Il senatore repubblicano Josh Hawley ha incalzato così il ceo di Netflix Ted Sarando

Senatore Usa a Ceo Netflix: “perché la metà dei vostri contenuti per bambini promuove un’ideologia transgender?”

scuola bambini

Scuole elementari, progetto per promuovere “modelli maschili più empatici e inclusivi”

momo edizioni

Attacca gli editori di destra e fa libri sul sesso tra bambini

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *