Senatore Usa a Ceo Netflix: “perché la metà dei vostri contenuti per bambini promuove un’ideologia transgender?”

“Perché quasi la metà dei vostri contenuti per bambini promuove un’ideologia transgender?”

Il senatore repubblicano Josh Hawley ha incalzato così il ceo di Netflix Ted Sarando, durante l’audizione per l’acquisizione di Warner Bros da parte del colosso dello streaming.

“Quasi la metà dei vostri contenuti, sto parlando di bambini piccoli ora, non sto parlando di adolescenti,

promuovono un’agenda ideologica transgender.

Stavo solo guardando i dati qui dalle vostre varie serie, e ciò che mi preoccupa è che solo due giorni fa, una giuria a New York ha assegnato 2 milioni di dollari a una persona sottopostasi a transizione perché il suo psicologo e altri l’hanno spinta verso un’ideologia che si è rivelata estremamente dannosa.

Sono sicuro che sa che nel Regno Unito, il Servizio Sanitario Nazionale ha detto che non effettueranno più interventi chirurgici transgender o la cosiddetta cura di affermazione di genere per i minori, incluso nel counseling, perché è incredibilmente dannosa.

Anche il nostro Dipartimento della Salute ha pubblicato risultati simili quest’anno.

Eppure, se accendi Netflix, troverai che una quantità enorme, e lo dico come genitore con tre bambini piccoli, una quantità enorme dei vostri programmi per bambini contiene questa ideologia e agenda”.

Il video pubblicato su X dal giornalista Leonardo Panetta.