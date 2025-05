Dimesso dal Pronto soccorso con un antidolorifico, 66enne torna a casa e muore

Era andato al pronto soccorso per un forte mal di testa, ma dopo pochi accertamenti era stato rimandato a casa. Nella notte, però, è morto

Ora la Procura di Arezzo indaga per omicidio colposo. Al centro dell’inchiesta, come riporta La Nazione, la gestione del caso di un uomo di 66 anni, residente a Cortona, trovato privo di vita sul divano di casa la mattina del 12 maggio da un amico, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Cosa è successo

Il giorno prima, il 66enne si era rivolto all’ospedale della Fratta, lamentando forti dolori alla testa e alla zona cervicale. Dopo una visita e alcuni esami, era stato dimesso nel giro di un paio d’ore con una diagnosi presunta di cefalea e la prescrizione di un antidolorifico. Secondo quanto riferito da persone vicine alla vittima, i dolori non erano un episodio isolato.

Già il 4 aprile, l’uomo aveva subito un trauma cranico in seguito a una caduta e, per questo, era stato ricoverato nello stesso ospedale.

I medici gli avevano eseguito una TAC e consigliato di ripeterla dopo 40 giorni. Ma i dolori non si erano mai del tutto risolti, tanto da spingerlo a tornare in pronto soccorso prima del termine indicato. Anche in quell’occasione, però, come spiega La Nazione, sarebbe stato dimesso senza ulteriori approfondimenti.

Dopo il ritrovamento del corpo, sono intervenuti i carabinieri e la Procura ha immediatamente disposto l’apertura di un fascicolo. Nei giorni successivi sono stati acquisiti i documenti sanitari e raccolte testimonianze per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. È stata inoltre ordinata l’autopsia, in programma oggi all’ospedale Le Scotte di Siena: a eseguirla sarà l’equipe guidata dal professor Mario Gabrielli, affiancato anche da un cardiologo. L’obiettivo è stabilire con certezza le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità. Risulta attualmente iscritto nel registro degli indagati un medico, ma si tratta di un atto dovuto per permettergli di partecipare con un proprio consulente agli accertamenti tecnici irripetibili.

www.leggo.it