Dimesso dal Pronto soccorso con 10 gocce di Xanax, 51enne muore poco dopo

È morto poche ore essere stato dimesso dall’ospedale Carmelo Centineo, 51 anni, imprenditore titolare di una ditta di pulizie

Si era presentato venerdì al pronto soccorso del Martini verso le 23 e dopo poco è uscito, con una diagnosi di ipertensione e 10 gocce di Xanax come terapia. Ma – come rivela il quotidiano La Stampa – la sera successiva, quando era a casa da solo, ha chiamato il figlio ventenne dicendo di non sentirsi bene ma quando il giovane è riuscito a entrare in casa lo ha trovato privo di vita. Ora la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento non ci sono indagati.

Racconta la sorella Katia: «Mi aveva raccontato di essersi spaventato per alcune fitte al torace, ma che dopo una notte di esami in ospedale i medici lo avevano dimesso, nonostante un valore anomalo della troponina — una proteina che aumenta in caso di infarto. Gli avevano prescritto dieci gocce di Xanax e consigliato una visita di controllo dal medico di base».

https://torino.repubblica.it